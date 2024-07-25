مدير تموين الجيزة فى جولة على محطات الوقود: انتظام العمل دون معوقات

كتبت – مرام محمد

شنت مديرية التموين بالجيزة، اليوم الخميس، حملات موسعة لمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود بعد صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل سعر البنزين والسولار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات هالة غريب وكيل وزارة التموين – مدير مديرية تموين الجيزة.

وأعلنت المديرية تشكيل حملة برئاسة هالة غريب مدير المديرية وتحت إشرافها، وبالاشتراك مع مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية واللجنة المرافقة؛ للمرور على جميع محطات الوقود بمحافظة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الخارجية؛ لعمل جرد للمحطات وترصيد الأرصدة من واقع الأرصده الفعلية وجهاز الــATG.

وأشارت إلى أنه تبين من الحملة، توافر المواد البترولية، وانتظام العمل دون زحام أو مشاكل، مؤكدة أن الحالة مستقرة بجميع محطات المحافظة ولا توجد أى معوقات حتى هذه اللحظة.

يُذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية، أعلنت أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالى:

-بنزين 95.. 15 جنيه للتر.

-بنزين 92 .. 13.75 جنيه للتر.

-بنزين 80 ... 12.25 جنيه للتر

-السولار .... 11.50 جنيه للتر.

-الكيروسين .... 11.50 جنيه لتر.

-المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن . وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.