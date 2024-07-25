محلل سياسى فلسطينى: نتنياهو لاقى دعما كبيرا من الكونجرس.. وأعضاؤه يدعمون إسرائيل

كتب محمد شعلان

أكد عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل تدمير حياة الفلسطينيين إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، مفيدا بفقدان أكثر من 24 عام في مجالات التنمية والصحة والتعليم في قطاع غزة وهذه الفجوة ستؤثر على مدى 20 عاما قادمة.

وعلق عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، على خطاب نتنياهو أمام الكونجرس الامريكي قائلا: "عدم وجود 80 عضو وانسحابهم من الجلسة ليس له تأثير كبير ولكن يجب النظر بواقعية أن نتنياهو تلقى دعم كبير من الكونجرس الامريكي في أطول كلمة تقدم بها رئيس وزراء".

وتابع: "نتنياهو هو رئيس الوزراء الاسرائيلي الوحيد الذي يستطيع أن يؤثر في الداخل الامريكي ويخاطب الامريكيين بمختلف توجهاتهم السياسية والتصفيق الذى حصل خلال الخطاب كان بعشوائية وما يحدث يؤكد أن الولايات المتحدة بمختلف تياراتها الديمقراطية والجمهورية على اتفاق تام مع اسرائيل وأهدافها مهما كانت هناك تصريحات رافضة للسياسة الامريكية".

