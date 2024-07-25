محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة.. صور

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، عدد من محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم الخميس.

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة الوقود بشارع أسيوط سوهاج بحي شرق، ثم تفقد موقف طهطا وطما والمراغة، بمنطقة سيتي، واختتم جولته بتفقد موقف "قنا، نجع حمادي، البحر الأحمر" بمنطقة الحويتي بحي غرب.

والتقى محافظ سوهاج خلال جولته عددًا من السائقين والركاب المترددين على المواقف، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين، كما وجه بالمتابعة المستمرة والمرور على محطات الوقود والمخابز، والتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأكد " المحافظ " على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور، والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والمخابز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مشددا على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة.



جولة المحافظ على مواقف السيارات (6)



جولة المحافظ على مواقف السيارات (1)



جولة المحافظ على مواقف السيارات (2)



جولة المحافظ على مواقف السيارات (3)



جولة المحافظ على مواقف السيارات (4)