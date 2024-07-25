محافظ بورسعيد يتفقد أحد محطات الوقود لمتابعة انتظام العمل بعد قرار تحريك الأسعار

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سير وانتظام العمل بأحد محطات الوقود ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

وخلال جولته، أكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالأسعار الجديدة المحددة للوقود والبنزين والسولار، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطن، والإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة.

هذا و قد أعلنت محافظة بورسعيد عن أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية ، و أسعار الركوب بين محافظة بورسعيد والمحافظات الأخرى ، فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار صباح اليوم.



