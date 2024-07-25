محافظ المنوفية يتفقد مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية لمتابعة عدد من مواقف سيارات الأجرة بمركز ومدينة قويسنا للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المنتجات البترولية صباح اليوم الخميس، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ ، طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة قويسنا.

حيث تفقد محافظ المنوفية مجمع مواقف قويسنا، وأجرى حواراً مع عدد من سائقى المركبات شدد خلاله على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة فى التسعيرة وتحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة وسيتم تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين، كما شدد على التعامل الفورى مع شكاوى وبلاغات المواطنين والواردة من خلال غرف العمليات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى على مدار الساعة والتنسيق المستمر مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة ، وكذا التأكد من التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ووضع التسعيرة على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر ووضع لافتات وبنرات ظاهرة بكافة المواقف لتعريف المواطنين بها.

وأشار محافظ المنوفية إلى متابعته اللحظية من خلال جولاته الميدانية وغرفة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة الموقف الحالي بالإضافة إلى فرق تفتيشية تجوب أرجاء المحافظة للتأكد من انتظام منظومة العمل وعدم التلاعب في التسعيرة المقررة حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قد أقرت اليوم الخميس تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 - 15 جنيها للتر ، البنزين 92 - 13,75 جنيه للتر، البنزين 80- 12,25 جنيه للتــــــر، الســولار 11,50 جنيه للتر.



محافظ المنوفية يتفقد عدد من مواقف سيارات (1)



محافظ المنوفية يتفقد عدد من مواقف سيارات (2)



محافظ المنوفية يتفقد عدد من مواقف سيارات (3)



محافظ المنوفية يتفقد عدد من مواقف سيارات (4)



محافظ المنوفية يتفقد عدد من مواقف سيارات (5)



محافظ المنوفية يتفقد عدد من مواقف سيارات (6)