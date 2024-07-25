محافظ المنوفية يتابع تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة مع عدد من الوحدات المحلية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بكافة مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المراكز والمدن وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار المنتجات البترولية صباح اليوم الخميس ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام.

وأجرى محافظ المنوفية اتصالا مرئياً مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية للتأكد من التواجد الميداني على مدار الساعة بمواقف السيارات ومحطات الوقود لضمان التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة ومخالفة خطوط السير ، ووجه المحافظ بالتأكيد على ضرورة وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات بالإضافة إلى عمل بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف ، مؤكداً على تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين.

فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارة مشروع المواقف في استمرار شن الحملات الرقابية المفاجئة على المواقف ومحطات الوقود للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وضبط المخالفين والتعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين والواردة من خلال غرف العمليات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.