محافظ الغربية يتفقد المواقف ويحذر السائقين من مخالفة التعريفة الجديدة

الغربية مصطفى عادل

طمأن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية المواطنين بالمحافظة على تكثيف الحملات المرورية والرقابية على مواقف نقل الركاب، وعلى الطرق السريعة والداخلية بالتنسيق مع إدارة المرور للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف، ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

جاء ذلك خلال قيامه بحملة مرورية مفاجئة على بعض مواقف النقل بطنطا بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد و الدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف بالغربية، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ومنع التلاعب بالأسعار فضلا عن التأكد من التزام أصحاب محطات الوقود بالمحافظة ومستودعات البوتاجاز بالأسعار الجديدة للمواد البترولية، وإعلان تلك الأسعار للمواطنين، ومنع التلاعب فى المواد البترولية، ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة، وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء.

وحرص الجندى خلال جولته على الحديث مع عدد من السائقين والركاب المترددين علي المواقف، واطمئن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

ووجه المحافظ توجيهات للسائقين بعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة، مؤكدا تطبيق عقوبات رادعة وغرامات فورية للمخالفين للتوجيهات.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ بجولة داخل مجمع مواقف المحلة الكبرى للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة، موجها مدير الموقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعاً لاستغلال المواطنين.

وأكد محافظ الغربية، أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبا إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين، داعيا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣.