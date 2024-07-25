محافظ الغربية: استمرار أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحى شرشابة ضمن حياة كريمة

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه يتم العمل علي قدم وساق للانتهاء من الأعمال الجارية بتوسعات محطة معالجة صرف صحي شرشابة بطاقة 5000م3/ يوم، ويصب عليها محطات رفع وشبكات قرى مجلس قروي شرشابة، من تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

وأضاف محافظ الغربية، أنه يجري العمل حاليا بمحطة معالجة شرشابة في بناء مبنى الكهرباء ودهان جدران أحواض الترسيب واستكمال خط طرد المحطة وتركيب القطع الكهروميكانيكية، موجهاً بالعمل على سرعة نهو الأعمال المتبقية بمحطات الرفع والمعالجة وتوصيل الخدمة لجميع أهالي قرى مركز زفتى.

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.



