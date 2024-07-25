اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 يوليو 2024 03:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: استمرار أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحى شرشابة ضمن حياة كريمة

الخميس، 25 يوليو 2024 03:00 ص
محافظ الغربية: استمرار أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحى شرشابة ضمن حياة كريمة مشروعات شرشابة
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه يتم العمل علي قدم وساق للانتهاء من الأعمال الجارية بتوسعات محطة معالجة صرف صحي شرشابة بطاقة 5000م3/ يوم، ويصب عليها محطات رفع وشبكات قرى مجلس قروي شرشابة، من تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

وأضاف محافظ الغربية، أنه يجري العمل حاليا بمحطة معالجة شرشابة في بناء مبنى الكهرباء ودهان جدران أحواض الترسيب واستكمال خط طرد المحطة وتركيب القطع الكهروميكانيكية، موجهاً بالعمل على سرعة نهو الأعمال المتبقية بمحطات الرفع والمعالجة وتوصيل الخدمة لجميع أهالي قرى مركز زفتى.

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.


 







حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

شرشابة

زفتي

الغربية

اخبار الغربية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة