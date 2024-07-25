اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 يوليو 2024 12:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يقود جولة مفاجئة على المخابز .. فيديو

الخميس، 25 يوليو 2024 12:40 م
محافظ الدقهلية يقود جولة مفاجئة على المخابز .. فيديو محافظ الدقهلية خلال الجولة
الدقهليه شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجوله مفاجئة على أحد المخابز البلدية بشارع الاتوبيس الجديد نطاق حى شرق المنصورة، للتأكد من صرف الخبز لمستحقيه، والاطمئنان على جودته.

ووجه مرزوق بتعيين مفتش تموين على المخبز واستبداله كل يوم نتيجة لشكاوى المواطنين من عدم حصولهم على حقهم فى الخبز

وشدد على عدم صرف الخبز لأكثر من بطاقتين لاى شخص، الا فى وجود صلة قرابة بينهما من الدرجة الأولى، حتى لا يتم عمل زحام أمام المخابز، ولسرعة صرف الخبز للمواطنين الموجودين على الشباك بالمخابز وانهاء الزحام الموجود.

كما طالب المحافظ من صاحب المخبز حصول كل العمال داخل المخبز على شهادات صحية، حتى يكون هناك اطمئنان من كل العاملين،واستمع المحافظ إلى المواطنين وشكواهم وتبادل الحديث معهم عن مشاكل فى الحصول على الخبز.







الدقهلية

محافظ الدقهلية

مخابز الدقهلية

حي شرق المنصوره

تموين الدقهلية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة