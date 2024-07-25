محافظ الدقهلية: الانتهاء من 510 مشاريع واستكمال 64 مشروعا ضمن "حياة كريمة"

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قال محافظ الدقهلية طارق مرزوق، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعمل على تطوير شامل للبنية التحتية، وأنها حققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع لتحقيق البناء والتطوير والتنمية المستدامة لرفع معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستوى حياه الإنسان لاسيما بالقرى الأكثر فقرا، موضحا أن إجمالي المشروعات في القطاعات المتنوعة بحياة كريمة بالمحافظة بلغت 574 مشروعا، تم الانتهاء من 510 مشاريع، وجار استكمال 64 مشروعا آخر.

وأشار مرزوق في - تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا كبيرا في تنفيذ كافه المشروعات القومية بالمحافظة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن دعم المواطن وتوفير حياه كريمة له أصبحت الإستراتيجية التي تسير عليها الدولة ونعمل نحن على تنفيذها مما يبشرنا بالتنمية والتطوير في كافه مناحي الحياة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "شهدت المحافظة مشروعات خدمية وتنموية متنوعة بجميع القطاعات علي رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والطرق والصحة والغاز والزراعة والمجمعات السكنية والحكومية وغيرها، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ 180 مشروعا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنسب إنجاز بلغت 100%، كما تم تنفيذ 78 مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعي وكذالك مشاريع الكهرباء والتليفونات.

وفي مجال الري وإنشاء الطرق الداخلية والخارجية الرئيسية وإنشاء الكباري ومحطات السكك الحديد؛ تم تنفيذ 103 مشاريع .. وفي قطاع الخدمات الحكومية تم تنفيذ 76 مشروعا بنسب إنجاز 100% كما تم تنفيذ 2 عماره سكنية ضمن " سكن كريم".

وفي قطاع المدارس وما شهدته من إنشاءات جديدة وصيانة وتطوير .. تم تنفيذ 61 مشروعا بنسبة 100% من الإنجاز؛ وفي قطاع تطوير الصحة تم تنفيذ 36 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% .. وبالنسبة لمحطات المحمول تم تنفيذ 38 مشروعا.