محافظ البحيرة تعتمد تعريفة سيارات الأجرة والنقل العام الجديدة

البحيرة - ناصر جودة

إعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم والتاكسى، وذلك عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، والذي أقر تعديل سعر البنزين والسولار.

وتم زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط (الداخلية والخارجية) بين مراكز المحافظة بعضها البعض وبينها وبين المحافظات الأخرى وتُزاد تعريفة ركوب السيارات والمركبات المبينة على النحو التالى :-

- سيارات الأجرة السرفيس من 3 جنيهات لتصبح 3.50 جنيه.

- سيارات تاكسى العداد ( فتح العداد ) من 7.75 جنيه لتصبح 8,50 جنيه، وكل (1) كم بسعر (1,10) جنيه.

- مركبات التوك توك من 4,50 جنيه لتصبح 5 جنيهات.

- قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي من 3,50 جنيه لتصبح 4 جنيهات.

وفى هذا السياق قامت محافطة البحيرة بالدفع بعدد من مركبات مشروع النقل الداخلى حال حدوث أى تداعيات من سائقى السيارات والمركبات المشار إليها بالمادة الأولى.

كما تكلف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تنسيقا مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف بالعمل على إلزام سائقى السيارات والمركبات المشار إليها بالمادة الأولى بتعريفة الركوب المقررة، على أن يتم الإعلان عن التعريفة فى مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها، وكذا الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة أو مركبة.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكل الطرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال أى مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا اتخاذ مايلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين على أن يتم الإعلان بجميع المواقف بأنه فى حالة ظهور تقاعس من قبل المركبات العاملة على أى خط من الخطوط سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة بالعدد الذى يغطى نسبة العجز.