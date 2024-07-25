محافظ الأقصر يعتمد أسعار المواصلات بالأقصر بعد زيادة أسعار المحروقات.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر قرار رقم 268 والخاص بزيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، حيث اجتمعت لجنة الإشراف علي المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ولجنة تضم مرور الاقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والادارية والشئون القانونية.



وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والأجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% وذلك طبقا للتعريفة التى اقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف.



وتكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع ادارة مرور الأقصر ومباحث المرور والادارة العامة للمواقف بالعمل علي الزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريف الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.



وتكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أى مركبة تتعدي علي حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة ، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء علي المواقف العشوائية.



توجيه إدارة مرور الأقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الأحمر _ اسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 وتعديلاته على كل من يخالف هذا القرار.



وفيما يلى التعريفة الجديدة المقررة لجميع الخطوط بمحافظة الأقصر:



تعريفة الركوب الجديدة فى الأقصر (1)



تعريفة الركوب الجديدة فى الأقصر (2)



تعريفة الركوب الجديدة فى الأقصر (3)



تعريفة الركوب الجديدة فى الأقصر (4)



تعريفة الركوب الجديدة فى الأقصر (5)



تعريفة الركوب الجديدة فى الأقصر (6)



تعريفة الركوب الجديدة فى الأقصر (7)



تعريفة الركوب الجديدة فى الأقصر (8)



