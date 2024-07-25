محافظ أسيوط يقر التعريفة الجديدة للمواصلات ويوجه بتكثيف الحملات

أسيوط -هيثم البدرى

أصدر اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، قراراً بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس الأربعاء بزيادة سعر البنزين بمقدار 1.25جنيها لبنزين 80 و92 وسعر السولار بمقدار 1.5 جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 11.5 جنيه للتر، وزيادة أسعار البنزين بأنواعه عند 12.25 جنيه للتر البنزين 80 و13.75جنيه للتر البنزين 92 و15جنيه للتر البنزين 95 والكيروسين بـ 11.5 جنيه للتر والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس وذلك بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال محافظ أسيوط ،فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة - ان القرار نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف إدارة المرور بأسيوط و إدارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى تركيب بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة .



كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء مع إتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين، لافتاً انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونص القرار الصادر على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 11.5 جنيها والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 3.75 جنيهاً و7 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة وسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة 3.75 جنيهًا و 7 جنيهات لمدينة ناصر (الهضبة)، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 18.5 جنيها لديروط و14 جنيها للقوصية و8 جنيهات لمنفلوط و8 جنيهات لأبوتيج و11.5جنيهات لصدفا و14 جنيها للغنايم و8 جنيهات لساحل سليم و11.5 جنيهات للبدارى و6.50 جنيهًا لأبنوب و3.50جنيها للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 163.5 جنيهاً لمحافظة القاهرة و26.5 جنيهاً لملوي و37.50 جنيهاً للمنيا و14 جنيهاً لطما و21 جنيهاً لطهطا و35 جنيهاً لسوهاج و57.5 جنيهاً للبلينا و55.75 جنيهاً لجرجا و57.5 جنيهًا لدار السلام و65 جنيهاً للوادي الجديد و71.5 جنيهاً لنجع حمادي و80 جنيهاً لقنا و 148.5 جنيهاً للغردقة.



كان محافظ أسيوط قد أصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة تضم فى عضويتها مسئولى المرور والشئون القانونية والمواقف وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر البنزين والسولار وقد انعقدت عقب إقرار وتعديل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية لوضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وبعضها مع إستمرار إنعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .



التعريفة الجديدة للمواصلات (3)



التعريفة الجديدة للمواصلات (4)



التعريفة الجديدة للمواصلات (5)



التعريفة الجديدة للمواصلات (6)



التعريفة الجديدة للمواصلات (7)



التعريفة الجديدة للمواصلات (1)