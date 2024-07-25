محافظ أسيوط يشارك فى الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية

أسيوط - هيثم البدرى

شارك اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، فى الإجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية الأكاديمية، والإدارية، جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والإسكان الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، عبر البث المباشر "أونلاين" والدكتور وائل الدجوى نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد عبدالسميع أمين مجلس الأمناء، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال رئيس جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور إبراهيم رزق روفائيل، عضو المجلس الاستشاري علماء وخبراء مصر ورئيس المجلس الأوروبى للطاقة المتجددة السابق، والدكتور عزت عبدالله أحمد رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والدكتور محمد سيد محمد رئيس جامعة سوهاج الأسبق، والدكتور أحمد عبده جعيص، والدكتور محمد أحمد محمد شلبى نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والدكتور محمد صلاح الدين محمود نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، الدكتور محمد محمد عبداللطيف نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والدكتور محمد عبد المنعم بكر عميد كلية الطب بجامعة أسيوط الأسبق، والدكتور إسماعيل صبرى مقلد الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة بجامعة أسيوط.



في مستهل الاجتماع، وجه جميع الحضور؛ تحية إجلال، وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لملف الجامعات الأهلية، مما أدى إلى تطوير شامل فى منظومة التعليم الجامعى، بما يتواكب مع حقبة الجمهورية الجديدة ويتطلع إلى آفاق من النجاح وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 .



وعبر محافظ أسيوط، عن سعادته بمشاركته فى الإجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، مشيداً بالتجهيزات الحديثة للجامعة ودورها كصرح علمى جديد يضاف إلى جامعات المحافظة وصعيد مصر وتعتبر قبلة لطلاب العلم من مختلف محافظات الجمهورية وتضم نخبة من الأساتذة والعلماء والمتخصصين فى كافة المجالات العلمية، مشيراً إلى أن مجلس الأمناء وافق اليوم على تشكيل مجلس الشئون الأكاديمية لجامعة أسيوط الأهلية، واستعرض المجلس أعداد الطلاب المقترح قبولهم بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024/ 2025م بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة الجديدة، والبرامج الجديدة بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وتأتي المرحلة الأولى من تأسيس معامل القطاع الهندسي(بنشات، وأجهزة).



وأشاد مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية؛ بالدعم القوي، والمستمر، والمتنامي من القيادة السياسية، وبجهود جامعة أسيوط في دعم الجامعة الأهلية، والتغلب على التحديات، كما أشاد المجلس بالتجهيزات الفنية، والأكاديمية، والإدارية الموجوده بالجامعه الأهلية.



ومن جانبه أشار الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، إلى أن إنعقاد مجلس الأمناء، ولأول مرة في مقر جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة؛ يعد ثمرة للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، وما شهدته من تكاتف لكافة الجهود من أجل ضمان إنطلاق العمل، والدراسة بالجامعة الأهلية على نحو متميز، ومشرف يفي بما وفرته الدولة المصرية من إمكانيات هائلة لنجاح إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وبما يليق باسم جامعة أسيوط الحكومية، وتاريخها العريق، والتي لم تبخل في تقديم كافة سبل الدعم اللوجستي، والعلمي، والبشرى للجامعة الوليدة.



