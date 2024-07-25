محافظ أسوان يوجه بسرعة حل مشكلة الصرف الصحى لمحطة الكرور

أسوان- صلاح المسن

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا لوضع الحلول الجذرية لمشكلة الصرف الصحى الخاصة بمحطة الكرور رقم 11 ، والتى تعتبر من المشاكل المتراكمة والنقاط الساخنة التى تؤرق المواطنين بهدف القضاء عليها بأسلوب علمى مدروس ومحكم .

حضر الاجتماع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية ، ورئيس مركز ومدينة أسوان.



وخلال الاجتماع أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته للبدء الفورى فى تنفيذ الحل الجذرى لخط طرد الصرف الصحى لمحطة الكرور من خلال التنسيق مع الاستشارى الذى تواصل معه المحافظ لسرعة تقديم التصميم الخاص بمحطة الرفع المقترح تنفيذها من خلال شركة صرف صحى القاهرة وبالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس ممدوح رسلان ، وبدعم من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة اللواء إيهاب خضر وهو ما سيساهم بشكل نهائى فى المشاكل فى خطوط وشبكة الانحدار للمحطة ، والتى تشهد كسورات متكررة.



ولفت محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم دراسة تغيير نوعية المواسير من GRB لأى نوع أخر يتحمل الضغوط ونوعية التربة ، مع مراجعة محابس الهواء بطول خط الطرد ، ليتكامل مع ذلك مراجعة توصيلات مياه الشرب للمبانى الخدمية المدرجة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بالتنسيق بين شركة مياه الشرب وجهاز التعمير حتى يتسنى دخولها التشغيل التجريبى ، وليجنى المواطن الأسوانى العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

