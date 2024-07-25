مجلس جامعة الوادى الجديد يوافق على إنشاء كلية للألسن وعقد المؤتمر الأول لنخيل التمر

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، جلسة مجلس الجامعة رقم 71 بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإدارى للجامعة، حيث وجه رئيس الجامعة بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الصيف للقيام بأعبائهم الأكاديمية وأكد على أهمية استكمال الخطط البحثية للكليات والالتزام بها ولضمان تداول المعرفة والتجارب، وضرورة نقل أعضاء مجالس الكليات والمجالس المنبثقة لباقي أعضاء هيئة التدريس بكلياتهم ، وضرورة وضع معايير صارمة لترشيح المرشحين لمنصب رئاسة الأقسام الأكاديمية بالكليات ووكلاء الكليات مؤكدا علي المرشحين أن يكون لديهم خلفية اكاديمية قوية وخطة مستقبلية واضحة.

وناقش مجلس جامعة الوادى الجديد مقترح المجلس الأعلى للجامعات لتخفيض المصروفات الدراسية لبرامج تدريس اللغة العربية بنسبة 25% للطلاب الوافدين غير الناطقين بها.



كما تم عرض القواعد الواجب اتباعها عند تقديم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لدورة إعداد المعلم الجامعي للسادة المدرسين المساعدين والمعيدين والمرشحين لشغل وظيفة مدرس.

ووافق مجلس الجامعة على إنشاء كلية الألسن بالجامعة، حيث أرفقت اللائحة المقترحة للمقومات المادية والبشرية ودراسة الجدوى، وناقش مجلس الجامعة مقترح قيمة اشتراك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم في وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس مقابل ما تؤديه الوحدة من خدمات، كما وافق المجلس على مقترح عقد المؤتمر الدولي الأول لنخيل التمر بكلية الزراعة في الفترة من 13-14 أكتوبر 2024، و ناقش المجلس مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد وتشكيل لجان الكشف الطبي وأماكن الكشف.

ووافق المجلس على قيمة الرسوم الجامعية المقترح تحصيلها من طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024/2025، وهي نفس الرسوم المطبقة في العام الجامعي السابق، كما جرت الموافقة على مقترح موعد بدء اختبارات القدرات لطلاب السنوات السابقة المتقدمين لاختبارات كلية التربية الرياضية والرسوم المقررة لها.

ووافق المجلس على مقترح الخطة العامة لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2024/2025، كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي الدكتور مهدي حسن حامد راشد، وتعيين عدد من المدرسين الجدد في مختلف التخصصات، و على منح درجات الدكتوراه والماجستير لعدد من الباحثين والباحثات في مختلف التخصصات، ومنح درجات البكالوريوس والليسانس للطلاب الناجحين في الامتحانات النهائية.