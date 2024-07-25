لجنة من التضامن تزور منزل السيدة ضحية السحل على يد زوجة ابنها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

زارت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، منزل السيدة التي تعرضت للضرب والسحل على يد زوجة ابنها، وذلك في قرية ديرب البلد بمركز ديرب نجم.

وضمت اللجنة مديرة التضامن الاجتماعي بمركز ديرب نجم ورئيس المدينة، حيث تم تقديم الدعم المعنوي اللازم للسيدة للتخفيف عنها، وأكدت السيدة، للجنة، على أنها لا تريد سوى الحصول على حقها بالقانون.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمة؛ لاتهامها بالتعدى بالضرب على والدة زوجها، فى الواقعة التى انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأظهر المقطع المتهمة وهى تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها، ما أثار غضب واستياء المتابعين.

وقال زوج المتهمة، إن الأسرة قد حررت محضرا ضد زوجته بتهمة التعدى على والدته، فيما تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها للعرض على النيابة العامة.