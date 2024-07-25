اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 04:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كيف أثر الدعم على قدرة قطاع الطاقة والنفط؟ إنفوجراف

الخميس، 25 يوليو 2024 03:43 م
كيف أثر الدعم على قدرة قطاع الطاقة والنفط؟ إنفوجراف قطاع الطاقة فى مصر

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شهد قطاع الطاقة في مصر بعض التغييرات الهامة والتي اقتضت بالضرورة التخفيف التدريجى لقيمة دعم المنتجات البترولية، وذلك لأن مفهوم الدعم هو ما يمثل قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها بالأسواق المحلية سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها من خارج البلاد، كما كان لـ ارتفاع أسعار النفط الخام ( فوق 80 دولارًا للبرميل ليفوق توقعات موازنات العديد من دول العالم للعام الحالى، وهو ما يشكل مكاسب لخزائن بعضها، ويتسبب فى ضغوط على دول أخرى والتى تعتمد على الاستيراد لتوفير الوقود والمنتجات البترولية لأسواقها المحلية.

قدرة قطاع الطاقة
قدرة قطاع الطاقة

وهناك العديد من العوامل التى تحدد سعر البنزين والتى من أهمها: أسعار النفط الخام والتي تتحكم بشكل كبير فى تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم، وعلى سبيل المثال نجد أن سعر النفط الخام يتدخل بنسبة حوالى أكثر من 55% فى تحديد سعر البنزين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تكاليف التكرير والتصفية، وتكاليف التوزيع والتسويق، وبالتالى تشكل أسعار النفط الخام العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد أسعار البنزين، وهذا يعنى أنه كلما كان اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمى، كما أن النفط سلعة عالمية.







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البنزين سعر

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