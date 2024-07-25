كوريا الجنوبية الثالثة فى قائمة أقوى جوازات السفر فى العالم لعام 2024

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تصدرت كوريا الجنوبية المركز الثالث في مؤشر أقوى جوازات السفر في العالم حيث يمكن لحامل جواز السفر الكورى دخول 191 وجهة دون تأشيرة.

وذكر "مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2024" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثالثة مع النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا والسويد.



وأشار الموقع إلى أن جواز السفر الكوري قد أتاح لحامله دخول 192 وجهة و189 وجهة دون تأشيرة على التوالي، ليحتل المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

ويأتي جواز السفر السنغافوري على الصدارة للعام الثاني هذا العام حيث يتيح لحامله دخول 195 وجهة دون تأشيرة.

وجاءت جوازات سفر فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا التي تسمح لحاملها بدخول 192 وجهة دون تأشيرة، في المركز الثاني.

وبالنسبة لكوريا الشمالية، فإن جواز سفرها يسمح لحامله بدخول 41 وجهة دون تأشيرة ليحتل المرتبة الـ96 هذا العام، انخفاضا من المرتبة الـ97 (39 وجهة) في العام الماضي.

واحتلت أفغانستان أدنى مرتبة في التصنيف بـ 26 وجهة.