قيادات مديرية أمن الجيزة تشرف على السيطرة على حريق مصنع بمدينة 6 أكتوبر

كتب - عبد الرحمن سيد

تواجد عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة، لمتابعة عملية السيطرة على الحريق الهائل الذي اشتعل بمصنع كيماويات لإنتاج الأحبار، بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر.



ووجه مدير أمن الجيزة بسرعة الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران وإخمادها، ومنه امتدادها للمنشآت المجاورة، ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لإخماد الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المواد الكيماوية التي يحتويها المصنع ساعدت على انتشار الحريق، وارتفاع ألسنة اللهب.

وتبين أن الحريق الذي يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة عليه لم يسفر عن إصابات حتى الآن، وتتمركز عدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحريق لتقديم الإسعافات لأي مصابين، خاصة حالات الاختناق من الدخان.

واندلع حريق هائل بمصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمنشآت المجاورة.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، تك الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، ويحاول رجال الحماية المدنية محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للمباني المجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

