قنصل مصر العام فى نيويورك تقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو

أ ش أ

أقامت قنصل عام مصر فى نيويورك هويدا عصام عبد الرحمن، حفل استقبال بمناسبة، الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو 1952 المجيدة .



وحضر الحفل لفيف من أعضاء الجالية المصرية المقيمين بولايات الساحل الشرقى للولايات المتحدة، ورموز وقيادات دينية اسلامية ومسيحية فضلاً عن رجال أعمال ومستثمرين .



وألقت القنصل العام كلمة بهذه المناسبة أكدت خلالها على الذكرى الخالدة لثورة يوليو والتى مثلت انطلاقاً لاستقلال مصر الوطنى ووضعت مصر على سبيل استعادتها لمكانتها ودورها الاقليمى والدولى الذى يشهد به العالم اجمع.



وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس ان السفيرة استعرضت الانجازات التى تشهدها مصر فى الفترة الاخيرة فى مختلف المجالات.



كما أكدت على حرص القنصلية العامة على القيام بكافة ادوارها ومهامها لخدمة الجالية المصرية فى الولايات الامريكية الشرقية وربطها بوطنها الام ، مشيرة الى أن هذا الدور يأتى فى اطار تنفيذ التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات امام المصريين المقيمين بالخارج وتوفير كل سبل الدعم لهم .