اليوم السابع
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فصل التيار الكهربى عن موقع حريق مصنع فى مدينة 6 أكتوبر

الخميس، 25 يوليو 2024 02:40 ص
فصل التيار الكهربى عن موقع حريق مصنع فى مدينة 6 أكتوبر الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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فصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع حريق مصنع كيماويات وتنر فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر لمنع تفاقم الحريق وامتداد النيران لباقى أجزاء المصنع لحين السيطرة علي الحريق.

 

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة علي حريق اندلع داخل مصنع بوابات وتنر بمدينة 6 أكتوبر، وسط تمركز قيادات مديرية أمن الجيزة لمتابعة الحريق.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.

 

 







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حريق مصنع

مدينة 6 أكتوبر




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