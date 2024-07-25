فتح باب التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراة بكلية السياحة جامعة القناة 1 أغسطس

الإسماعيلية-صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية السياحة والفنادق تسعى إلى تخريج كوادر متميزة قادرة علي مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية في قطاع السياحة والفنادق والإرشاد السياحى، وتوفير بيئة داعمة للتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة قضايا المجتمع بصفة عامة، ومنطقة إقليم القناة بصفة خاصة مع تبني التحول الرقمي في إطار من القيم والأخلاق واعداد كوادر متميزة محليا وإقليميا من خلال برامج تعليمية وبحثية تواكب متطلبات سوق العمل.

وأعلن رئيس الجامعة أن كلية السياحة والفنادق سوف تفتح باب القبول والتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2025-2024 بنظام الساعات المعتمدة باقسام الكلية الثلاث "الدراسات السياحية - الارشاد السياحي - إدارة الفنادق" بدء من 1 أغسطس حتى 15 سبتمبر 2024.

وتحدث الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن درجة الماجستير:

- تقبل الكلية الحاصلين على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في الكليات المناظرة المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات

- يقوم الباحث بدراسة مقررات أكاديمية سنة تمهيدية ثم تقديم رسالة علمية

- فترة الدراسة لاتقل عن 4 فصول دراسية ولا تزيد عن 8 فصول دراسية ويجوز مد الفترة فصلين دراسيين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة

وعن درجة الدكتوراة أوضح :

- فترة الدراسة لا تقل عن 4 فصول دراسية ولا تزيد عن 10 فصول ويجوز مد الفترة حتى ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات اللازمة يقوم الباحث خلالها بدراسة مقرارات أكاديمية و تقديم رسالة علمية .

و من جانبها أشارت الدكتورة نفين جلال عميد كلية السياحة و الفنادق أن

لائحة مرحلة الدراسات العليا لكلية السياحة والفنادق تشتمل على عدد (6) برامج علمية موزعة

كالآتي:

1. درجة الماجستير الأكاديمي فى الإرشاد السياحي.

2. درجة الماجستير الأكاديمي فى الدراسات السياحية.

3. درجة الماجستير الأكاديمي فى إدارة الفنادق.

4. درجة دكتوراة الفلسفة الأكاديمي ( فى اإلرشاد السياحي.

5. درجة دكتوراة الفلسفة ) الأكاديمي ( فى الدراسات السياحية.

6. درجة دكتوراة الفلسفة ) الأكاديمي ( فى إدارة الفنادق.

و اوضحت الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن

•• برامج الماجستير :

- يبدأ الباحث بدراسة مقررات أكاديمية خلال فصلين دراسيين السنة التمهيدية بواقع 29 ساعة معتمدة بإجمالي 6مقررات دراسية أساسية ، و 2مقرر اختياري يختار الطالب 6 مقررات منها و 3 مقررات متطلب جامعة عقب اجتياز الباحث للمقررات يقوم فورا بتسجيل الخطة الدراسية لرسالة الماجستير

•• برامج الدكتوراه

- فترة الدراسة لا تقل عن 4 فصول دراسية ولا تزيد عن 10 فصول ومن الممكن مد فترة الدراسة حتى ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات اللازمة يبدأ الباحث بدراسة مقررات أكاديمية خلال عام دراسي واحد بواقع 33 ساعة معتمدة بإجمالي 15 مقررات أساسية و 4 مقرر اختياري يختار الباحث منها 8 مقررات دراسية مع تقديم خطة بحث الرسالة الدكتوراة .

موضحا أهمية تسليم أصل المستندات إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن بالكليات.

