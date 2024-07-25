عمال القطارات يعثرون على مبلغ مالى و2 لاب توب والسكة الحديد تكرمهم

كتب سيد الخلفاوى

كرم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة لأعمال التامين والنظافة التابعة لـ السكة الحديد، عدد من العاملين للأمانة والإخلاص في العمل ، في إطار الاحتفاءً بالنماذج المشرفة، وجعلها مثالا يحتذى به لباقي العاملين.

وتم تكريم كل من أحمد محمد أبو السعود " مشرف قطار تالجو" وأحمد رمضان أبراهيم "عامل سفرى " وشعيب أحمد محمود "مشرف قطار" وعلاء جمال يوسف "عامل خدمات " ومصطفى محمد طه "فرد أمن "، وذلك لأمانتهم وأخلاصهم فى العمل.

وعثر العاملين على 3 شنط بهم مبلغ مالى " 11715 جنيه + 900 ريال سعودى،+ و 2 لاب توب + متعلقات شخصية ، وتم تسليمهم إلى أصاحبها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وسلم رئيس مجلس الإدارة شهادات تقدير لهم كما وجّه التهنئته لهم متمنيًا دوام التوفيق في عملهم، داعيًا جميع العاملين الاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة.

وفى السياق كرمت هيئة السكة الحديد ، يحيى عبد المعتمد عبد المولى - ناظر محطة القوصية وذلك بعد اكتشافه وجود باب عربة مشحونة على قطار بضائع مفتوح ومعارض الخط الآخر وتم حجز القطار على الفور وغلق الباب واستئناف مسير القطار

وأكدت الهيئة أنها تسعد بوجود مثل هذه النماذج المشرفة وتدعو جميع العاملين للاقتداء بهم والتأكيد على أمانتهم وحسن خلقهم مع الإلتزام الكامل بمقتضيات الواجب الوظيفي



اجهزة اللاب توب



تكريم العمال



المبالغ المالية