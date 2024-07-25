ضبط محطتى وقود أثناء تهريب 13 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات رقابية مكبرة على محطات الوقود ، لمواجهة بيع السلع البترولية المدعمة فى السوق السوداء ، لكسب أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أحد محطات وقود السيارات بمركز وادى النطرون لتصرفها فى 10000 لتر سولار و 2000 لتر بنزين 80، كما قامت بالتلاعب بسجل 21 بترول.

كما تمكنت ادارة تموين كفر الدوار من ضبط محطة وقود لتصرفها فى 1000 لتر سولار بالبيع فى السوق السوداء ومحطة توقفت عن العمل 5 أيام بدون إذن قانوني ، كما تم ضبط أحد الأشخاص قام بتجميع 1000 لتر سولار معبأ بعدد 2 برميل بلاستيك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة ، وسمير البلكيمى وكيل مديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها، مشددة على مكافحة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء ، وضبط عمليات تهريب المنتجات البترولية، خاصة في ظل قرار زيادة أسعار الوقود.