ضبط كمية من الأغذية الفاسدة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، تنفيذها حملة مراقبة وتفتيش على المحلات أسفرت عن ضبط كميات من الأغذية الفاسدة، وأوضح البيان انه في إطار تنفيذ تعليمات رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وتوجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبناءً على توصيات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة والمتابعة على محلات بيع المواد الغذائية والمجازر والأسواق التجارية وكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت لجنة مختصة بعمل من ديوان المحافظة بحملة تفتيشية واسعة.

قامت اللجنة بالمرور اليوم على 12 محلًا تجاريًا ومطعمًا، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 إنذارات للتراخيص، و6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و14 إخطارًا من مكتب العمل، و4 محاضر نظافة لعدم توافر الشروط الصحية بالمكان.

كما تم إعدام 112 كيلوغرامًا من الفواكه و45 كيلوغرامًا من الخضروات لظهور علامات تلف واضحة عليها وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى إعدام 10 كيلوغرامات من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية.