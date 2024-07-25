اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 01:10 م
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ضبط سيدة سرقت مجوهرات من منزل فى ادفو

الخميس، 25 يوليو 2024 01:09 م
ضبط سيدة سرقت مجوهرات من منزل فى ادفو مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (أسوان – السويس- بورسعيد – المنيا) من ضبط (سيدة) لقيامها بسرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى) من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة مركز شرطة إدفو والتصرف فيها بالبيع لعاملان بمحلى مصوغات ذهبية "حسنا النية" باستدعائهما أرشدا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين) لقيامه بسرقة بعض (المهمات المصلحية) بدائرة قسم شرطة الأربعين.


وتمكنت الجهود من ضبط ( 10 أشخاص من بينهم عميل "سيئ النية" و"لأربعة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة كميات من الخردة وزنت (1,700طن) من سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات قيادة (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) عقب إنقلابها بدائرة قسم شرطة الزهور، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة مستخدمين فى ذلك (3 سيارات – تروسيكل "بدون لوحات معدنية") وضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (سيارة تابعة لإحدى الجهات)، حال توقفها بدائرة مركز شرطة بنى مزار ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية







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ادفو

محافظة اسوان




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