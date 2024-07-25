سول تعلن إطلاق بيونج يانج 500 بالون محمل بالقمامة باتجاهها منذ الأمس

سول (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان المشتركة فى كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 500 بالون محمل بالقمامة باتجاه الحدود منذ أمس الأربعاء.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن هيئة الأركان قولها "إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 500 بالون حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي"، مشيرة إلى أن 480 بالونا منها سقطت في كوريا الجنوبية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه البالونات الأخيرة التي أطلقتها كوريا الشمالية تحتوي على نفايات ورقية وبلاستيكية، ولكنها لا تحتوي على أي مواد خطرة.

ويقوم الجيش الكوري الجنوبي ببث دعاية موجهة إلى الشطر الشمالي من خلال مكبرات الصوت عبر الحدود، وذلك ردا على إطلاق البالونات المستمر الذي تقوم به بيونج يانج تجاهها.