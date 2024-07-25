سوبر جيت تشغل خط أتوبيس لمهرجان العلمين الجديدة

يأتى ذلك في إطار خدمة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، والتعاون لدعم المشاركة في الأنشطة التنموية الإنسانية في مصر، في مقدمتها " مهرجان العلمين الجديدة " الذي تنظمه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في مدينة العلمين الجديدة، حتى نهاية أغسطس،

مواعيد الرحلات على النحو التالي:

من القاهرة إلى العلمين الجديدة

• الموعد الأول:

- القيام الساعة 7 صباحاً من محطة عدلي منصور التبادلية، والتي تضم موقف شركة سوبر جيت، على أن يكون موعد العودة من العلمين الساعة 8 مساءً.

• الموعد الثاني

- القيام الساعة 4 مساءً والعودة الساعة 2 صباحاً اليوم التالي.

من الإسكندرية الي العلمين الجديدة

• الموعد الآول

- القيام من محطة سيدي جابر الساعة 8 صباحاً والعودة الساعة 8 مساءً من العلمين.

• الموعد الثاني

- القيام من محطة سيدي جابر الساعة 5 مساءً والعودة الساعة 2 صباح اليوم التالي.

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كما أعلنت عن إطلاق خدمة خط أتوبيسات داخلي، من الأتوبيسات الكهربائية المتميزة للنقل الداخلي بمدينة العلمين الجديدة، لربط جميع مناطق الاهتمام بالمدينة والمهرجان، وخدمة كل أهالي الساحل الشمالي والاستثمار والرحلات والطلاب من الجامعات المختلفة، في إطار التكامل بين جهات الدولة المصرية والوزارات والشركة المتحدة لخدمة التنمية في مصر ولخدمة المصريين.