سفير مصر بالنرويج يثنى على العلاقات الطيبة بين البلدين

(أ ش أ)

أثنى سفير مصر لدى مملكة النرويج وآيسلندا الدكتور جمال عبد الرحيم متولى، على العلاقات الطيبة التى تجمع بين القاهرة وأوسلو، مؤكدا استمرار الاتصالات بين قيادتى البلدين لتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

واستعرض السفير التطورات الأخيرة في التعاون بينهما في عدد من المجالات ومنها الطاقة النظيفة والمتجددة والاستزراع السمكي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال الحفل الذي أقيم بدار السكن المصري في العاصمة النرويجية أوسلو بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس، أن السفير وجه الشكر لأبناء الجالية المصرية على ما يقومون به من أدوار مشرفة في المجتمع النرويجي متمنياً لهم استمرار النجاح والتميز جسوراً للتواصل بين البلدين والشعبين.

شارك في الحفل عدد كبير من المسئولين من مختلف القطاعات، من بينهم السفير ماتيس روستول ممثلاً للحكومة النرويجية إلى جانب عدد من الدبلوماسيين النرويجيين، وعدد من رؤساء وممثلي الغرف التجارية والسياحية وبعض الشركات العاملة في مجالات الطاقة والشحن البحري، فضلاً عن أعضاء المجتمع الدبلوماسي، وعدد من رموز الجاليات العربية والإسلامية والأفريقية في النرويج.

وتضمن الحفل عرضاً لبعض الفيديوهات الترويجية للسياحة في مصر من حيث المعالم الأثرية والتاريخية وكذلك الشواطئ المتميزة إلى جانب الفنون والأطعمة المصرية الشعبية المختلفة، وهو ما حظي بإعجاب الحضور والذين أعربوا عن التطلع لزيارة مصر.