اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 07:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير الأرجنتين لدى موسكو: لم نشارك فى عقوبات على روسيا رغم دعمنا لكييف

الخميس، 25 يوليو 2024 07:11 م
سفير الأرجنتين لدى موسكو: لم نشارك فى عقوبات على روسيا رغم دعمنا لكييف الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أكد سفير الأرجنتين لدى موسكو إنريكى إجناسيو فيرير فييرا، اليوم /الخميس/، أن بلاده لن تشارك فى أى عقوبات ضد روسيا، ولا ترى أى مشكلة فى إجراء مباحثات مع موسكو على مختلف المستويات.


وقال فييرا، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "لا نشارك فى أى عقوبات ضد روسيا"، مُضيفًا: "بالطبع، أننا نؤيد الموقف الأوكراني. وندعم أوكرانيا، بالرغم من أننا لا نشارك فى العقوبات المناهضة لروسيا".


يُذكر أن الرئيس الروسى أعلن، فى 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.







الأرجنتين

روسيا

أوكرانيا

كييف

بوتين




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