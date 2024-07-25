سفير الأرجنتين لدى موسكو: لم نشارك فى عقوبات على روسيا رغم دعمنا لكييف

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أكد سفير الأرجنتين لدى موسكو إنريكى إجناسيو فيرير فييرا، اليوم /الخميس/، أن بلاده لن تشارك فى أى عقوبات ضد روسيا، ولا ترى أى مشكلة فى إجراء مباحثات مع موسكو على مختلف المستويات.



وقال فييرا، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "لا نشارك فى أى عقوبات ضد روسيا"، مُضيفًا: "بالطبع، أننا نؤيد الموقف الأوكراني. وندعم أوكرانيا، بالرغم من أننا لا نشارك فى العقوبات المناهضة لروسيا".



يُذكر أن الرئيس الروسى أعلن، فى 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.