سفيرة مصر لدى البرازيل: إطلاق خط طيران مباشر ومنتظم بين القاهرة وساو باولو قريبا

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أعلنت السفيرة مى طه خليل، سفيرة مصر لدى البرازيل عن قرب إطلاق خط طيران مباشر ومنتظم بين القاهرة وساو باولو، والذى من المتوقع أن يبدأ بنهاية هذا العام، مما سيشكل نقطة تحول هامة فى تعزيز الشراكة المتبادلة بين البلدين.



جاء ذلك فى الكلمة التى القتها السفيرة خلال حفل الاستقبال الذى اقيم بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، وذكرى مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .



وشارك فى الحفل السفير كارلوس دوارتي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والشرق الأوسط فى الحفل، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات البارزة، بما فى ذلك ممثلى الحكومة البرازيلية والبرلمان، وعدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى فى برازيليا، إلى جانب عدد من أفراد الجالية المصرية وأصدقاء مصر فى البرازيل.



وأشارت سفيرة مصر لدى البرازيل، إلى احتفال البلدين هذا العام بمرور مائة عام على العلاقات بين البلدين، والتى توجت بزيارة الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا إلى القاهرة فى فبراير الماضي، مما أسهم فى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات.



وأوضحت السفيرة أن العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل تشهد نمواً مستمراً وتوسعاً يشمل مجالات جديدة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات المتبادلة ونقل التكنولوجيا.



وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، أكدت السفيرة مى طه خليل على دور مصر والبرازيل فى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، ودعت إلى إصلاح شامل فى الحوكمة العالمية والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية لتحقيق العدالة والتمثيل الأفضل فى النظام السياسى والاقتصادى العالمى.



وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس ان السفيرة أعربت عن امتنان مصر لدعم البرازيل لانضمام مصر إلى مجموعة بريكس.



كما ألقى السفير كارلوس دوارتي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والشرق الأوسط، كلمة تناولت تهنئته لمصر بمناسبة عيدها الوطني، مشيراً إلى أن مصر تعد شريكًا مهمًا للبرازيل، وأن البلدين يتشاركان نفس القيم والمبادئ فى المحافل الدولية متعددة الأطراف، ومنها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى وحل النزاعات بطرق سلمية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية كأساس للسلام والأمن الدائمين.



ودعا دوارتى إلى نظام عالمى متعدد الأقطاب تتمتع فيه أصوات الدول النامية بالتأثير، مشيداً باستضافة مصر للرئيس لولا فى مؤتمر COP-27 فى شرم الشيخ قبل توليه المنصب.



وأوضح مساعد وزير الخارجية أن العلاقات بين البرازيل ومصر تشهد مرحلة ديناميكية غير مسبوقة نتيجة للإجراءات المتخذة على أعلى المستويات فى كلا البلدين، معرباً عن عن تطلعه لزيارة الرئيس السيسى للبرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين فى نوفمبر، مضيفاً أن التعاون داخل مجموعة بريكس مع مصر سيساهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح المؤسسات الدولية ومكافحة الضغوط الحمائية، ورحب بانضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد.



كما أشار إلى زيادة تدفق التجارة بين البلدين فى السنوات الأخيرة، حيث تحتل مصر المركز الثانى كأكبر شريك تجارى للبرازيل فى أفريقيا.



وأكد على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور ومصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء فى ميركوسور ومصر، معرباً عن أمله فى أن تساهم خبرة مصر فى تنظيم مؤتمر COP-27 فى نجاح مؤتمر COP-30 المقبل فى بيليم بالبرازيل .