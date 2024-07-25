سفارة مصر بأوروجواى تحتفل بالذكرى الـ72 لثورة يوليو 1952 المجيدة

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أقامت السفيرة هالة البشلاوى سفيرة مصر فى مونتفيديو حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لثورة يوليو 1952 المجيدة .

وحضر الحفل لفيف من الوزراء والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين ورؤساء المنظمات الدولية والاقليمية وكبار المسئولين وعدد كبير من المسئولين بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى أبناء الجالية المصرية في أوروجواى.

وتناولت السفيرة في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة مكانة ثورة يوليو المجيدة في تاريخ الدوله المصرية وأهمية إحياء المبادئ التي قامت عليها، باعتبارها الثورة التي غيرت تاريخ مصر والمنطقة، وتوجت كفاح الشعب المصري الأصيل لنيل استقلاله والتحكم في مقدراته.

وأشارت السفيرة إلى أهمية إحياء ذكرى الأيام الفارقة في تاريخ الدولة المصرية وعلى رأسها 30 يونيو 2013، وما أكدته على اصرار الشعب على استعادة الوطن والحفاظ عليه واصراره على البناء والتنمية والوسطية والاعتدال.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس أن السفيرة أشادت بالعلاقات الثنائية المستقرة والمتينة التي تربط البلدين مصر وأوروجواى.. معربة عن تطلع الجانبين لتطوير وتعزيز العلاقات.

وحضر الاحتفال اعضاء مجموعه الصداقه البرلمانية الأوروجوانية المصرية وعدد من أعضاء غرفة التجارة المصرية الأوروجوانية.