زى انهاردة.. براتيبا باتيل أول امرأة تتولى منصب الرئيس فى الهند

وكالات

تحل اليوم ذكرى تولى براتيبا باتيل، رئاسة الهند، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب، وذلك فى عام 2007، وذلك خلفا للرئيس السابق أبو بكر زين العابدين عبد الكلام.

وخاضت باتيل انتخابات الرئاسة فى يونيو 2007، بينما تم الإعلان عن فوزها فى 19 يوليو من نفس العام، ليتم تنصيبها فى 25 يوليو.

ولدت باتيل في مدينة جالجوان بولاية ماهاراشترا بالهند، في عام 1934 وكان عمرها 13 سنة عندما حصلت الهند على استقلالها.

درست في مدينتها ثم أكملت دراستها في مومباي وحصلت على درجة جامعية في القانون ومارست المحاماة في مدينتها جالجوان وفي السابعة والعشرين من عمرها انتخبت نائبة في برلمان ولاية ماهراشترا في 1962، وقد تزوجت في 7 يوليو 1965 من الدكتور دفيسنج رانسينج شخوات ولم تتلقب باسم أسرة زوجها ولديها منه ولد وبنت.

أما عن مسيرتها السياسية فقد تقلدت العديد من الوزارات فيما لا يقل عن 6 وزارات ففي الفترة من 1962 إلي1985 تولت وزارات الصحة والإسكان والتعليم، وأصبحت نائبة رئيس مجلس الشيوخ لمدة سنتين من نوفمبر 1986 حتي نوفمبر 1988.

وفي نفس العام عينها راجيف غاندي رئيس الوزراء الهندي السابق رئيسة حزب المؤتمر بولاية ماهاراشترا وبقيت في قيادة الحزب العليا واختارت أن تبقى فيه حتى بعدما فقدت منصبها ثم ابتعدت عن السياسة في فترة التسعينات وعادت مجددا في 8 نوفمبر 2004 إثر تعيينها حاكمة لولاية رجستهان حتى 23 يوليو 2007 .

ومن الجدير بالذكر أن باتيل لم تخسر في حياتها أي انتخابات خاضتها.