رئيسة الحكومة الإيطالية تزور الصين حاملة أجندة التجارة والاستثمار

فاطمة شوقى

قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني إنها ستزور الصين في الفترة من 26 إلى 31 يوليو في أول زيارة لها إلى ذلك البلد منذ توليها منصبها بهدف تحسين التجارة مع العملاق الآسيوي، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

ومن المتوقع أن تجتمع ميلوني، التي ترى في الاستثمار الصيني وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي في إيطاليا، مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة لي تشيانج.

وفي عام 2019، أصبحت إيطاليا الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي انضمت إلى مشروع الصين للتجارة والبنية التحتية المعروف باسم مبادرة الحزام والطريق، لكنها انسحبت العام الماضي تحت ضغط من الولايات المتحدة بسبب مخاوف بشأن نفوذ بكين الاقتصادي.

وقالت حكومة ميلوني إن الاتفاق لم تحقق أي فوائد لإيطاليا، التي تميل تجارتها السنوية البالغة 73.9 مليار يورو (80.13 مليار دولار) مع الصين، وفقًا لأحدث البيانات، بشكل كبير نحو بكين.

وقال مصدر آخر قريب من التخطيط إنه من المتوقع توقيع اتفاقيات تجارية وصناعية ثنائية خلال رحلة ميلوني، دون تقديم تفاصيل.

وقالت وزارة الصناعة الصينية في وقت سابق من هذا الشهر إنها ترغب في تعزيز التعاون العملي مع إيطاليا في مجالات مثل السيارات والسفن والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أيضًا أن يثير ميلوني خلال زيارتها قضية الطاقة الإنتاجية الفائضة للصين ودعم الصين لروسيا في حرب موسكو مع أوكرانيا.