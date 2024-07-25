حملات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " بعد تحريك أسعار البنزين والمنتجات البترولية.. حملات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. ارتفاع دعم السلع البترولية بالموازنة من 18 مليار جنيه فى 19/20 إلى 147 مليارا فى 24/25.



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