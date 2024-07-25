حملات على محطات الوقود ومواقف السيارات بشمال سيناء لمتابعة الالتزام بالأسعار

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء عن استمرار أعمال الأجهزة الرقابية والمرور على محطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز في المحافظة، للاطمئنان على توافر الأرصدة والتزام المحطات بالإعلان عن الأسعار الجديدة وعدم الامتناع عن البيع. وأكدت المديرية أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها دون أي اختناقات أو زحام.



وفي هذا السياق، صرح أسامة العفش، رئيس مدينة العريش، أن الحملات تتابع التزام السائقين بالأسعار وخطوط السير من مواقف السيارات الفرعية والرئيسية داخل المدينة. وأضاف أن لجان المتابعة، التي تضم ممثلين عن المرور ومجلس المدينة، تواصل عملها لضمان الالتزام بالتعليمات.

اعتمد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم.

وشمل التعديل رفع تسعيرة أجرة التاكسي المخصوص داخل العريش بنسبة تقارب 10%، بينما زادت تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدن المحافظة بنسب تتراوح بين 7.28٪ و12.5٪.



وصرح المحافظ بأنه فور الإعلان عن زيادة أسعار الوقود من قبل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، تم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة العريش وبحضور الأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين. وقد تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء مجالس المدن بمتابعة إجراءات تطبيق التسعيرة الجديدة في كل مدينة، مؤكداً على ضرورة تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور.

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو استغلال المواطنين. كما شدد على ضرورة إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات تحدد خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

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