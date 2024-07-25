حملات على الإشغالات والتعديات على الطرق وأرصفة المشاة بمدن 6 أكتوبر و15مايو

كتب أحمد حسن

شنت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر و15 مايو، وبدر، والشيخ زايد، حملات على الإشغالات والتعديات على الطرق وأرصفة المشاة، بالتعاون مع الشرطة، وذلك في إطار منع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي بها.

وفي هذا الإطار، قاد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، يرافقه مسئولو الجهاز وشرطة المرافق ورجال الأمن والنظافة والأحياء.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة استهدفت منطقة الحصري، والحيين الأول والثاني، والمحور المركزي، وأسفرت عن التحفظ على عددٍ من الإشغالات.

وأكد المهندس محمد مصطفى، أن جهاز المدينة مستمر في شن الحملات اليومية للحفاظ على الانضباط بالشوارع وتحقيق الراحة للسكان، محذراً من الإقدام على المخالفات وإعاقة حركة المرور أمام المارة أو الاستيلاء على الأرصفة العامة.

وأكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، تكثيف الحملات الليلية على مستوى جميع المراحل بالمدينة للحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري، مضيفاً أن جهاز المدينة شن لليوم الثاني على التوالي حملة ليلية على المقاهي والمحال التجارية بمنطقة المولات بالمجاورة ٣ بالمرحلة الأولى، وأسواق المرحلة الثالثة بالمدينة، وذلك تحت إشراف السيدة/مها عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز، وبمشاركة مديري إدارات التنمية والأمن وشرطة التعمير.



وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن ضبط بعض الإشغالات، ورصدت استحواذا على قطعة أرض بمنطقة المولات ملك جهاز المدينة بالمرحلة الأولى، وقيام صاحب كافتيريا بسرقة تيار كهربائى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.



كما رصدت الحملة كافة المخالفات والإشغالات بأسواق المرحلة الثالثة بالمدينة، وتم غلق وتشميع أحد المحال التجارية بسوق المجاورة ٣٤ بالمرحلة الثالثة للتعدي عليه من قبل أحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والتحفظ على المحتويات ومصادرتها بمخازن الجهاز.



وأوضح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة إزالة للإشغالات بالحي الثالث، المجاورات الأولى والثانية والثالثة، حيث تم إزالة جميع التند المخالفة بالمحال بالمجاورة الثالثة، وتم التحفظ على عددٍ من الإشغالات، وتكسير بناءات مخالفة بعمارة رقم ٨ مجاورة أولى حي ثالث، وتحرير محاضر للمخالفين، وإزالة جميع الإشغالات، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة، مؤكداً استمرار الحملات.

وأكدت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين بالمدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسيء للمظهر الحضاري، وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام.



وكلفت رئيس الجهاز الإدارات المعنية بالتعاون مع شرطة المرافق بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع الأحياء والتنسيق مع شرطة المرافق والتعمير لتحقيق الانضباط للشوارع، وعدم السماح بالتعدي على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحال التجارية بحدود محالهم، وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المروري، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع، لافتةً إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير عددٍ من المخالفات والمحاضر القانونية.