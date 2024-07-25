اليوم السابع
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حملات تموينية على محطات الوقود بالجيزة للتأكد من الالتزام بالأسعار

الخميس، 25 يوليو 2024 12:36 م
حملات تموينية على محطات الوقود بالجيزة للتأكد من الالتزام بالأسعار هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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شنت مديرية التموين بالجيزة حملات مكبرة على محطات الوقود بعدد من أحياء المحافظة، للتأكد من إعلان الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم وانتظام سير العمل، بعد صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل سعر البنزين والسولار.

واستهدفت الحملات تحت إشراف هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، وبالاشتراك مع الإدارات الخارجية، التأكد من تنفيذ القرار والإعلان عن الأسعار الجديدة، وتوافر أرصدة المواد البترولية بالمحطات، وعدم وجود زحام أو تكدس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالى:
-بنزين 95.. 15 جنيه للتر.
-بنزين 92 .. 13.75 جنيه للتر.
-بنزين 80 ... 12.25 جنيه للتر.
-السولار .... 11.50 جنيه للتر.
-الكيروسين .... 11.50 جنيه لتر.
-المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن . وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.







اسعار البنزين اليوم

البنزين سعر

سعر البنزين اليوم

سعر السولار

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