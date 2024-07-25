اليوم السابع
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حملات تفتيشية على محطات الوقود بالشرقية لمتابعة الالتزام بالأسعار

الخميس، 25 يوليو 2024 01:37 م
حملات تفتيشية على محطات الوقود بالشرقية لمتابعة الالتزام بالأسعار محطة وقود
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت مديرية التموين بالشرقية، حملات برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل الوزارة برفقة أحمد القواشتي مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية هاني جاد الله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، بالإضافة الي حملات مكثفة بجميع المراكز المحافظة.

قامت الحملات بالمرور على جميع محطات الوقود بدائرة المحافظة وضرورة التأكد من الاعلان عن الاسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي .
أكد عبد الكريم عوض الله وكيل المديرية، انه شكل غرفة عمليات رئيسية، لتلقي اي شكاوي من المواطنين والعمل علي حل أي مشكلات أو معوقات، مؤكدا أن الحالة مستقرة ولا يوجد أى معوقات والأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد تزاحم أو تكدسات.

كانت أعلنت وزارة البترول،  زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالي: 
بنزين 95: 15 جنيها للتر
بنزين 92: 13.75 جنيه للتر
بنزين 80: 12.25 جنيه للتر
السولار: 11.50جنيه للتر
الكيروسين: 11.50 جنيه للتر
وسجل المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن.
وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
 







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