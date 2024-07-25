حركة تنقلات شرطة عصرية لمواكبة إدارة المدن الذكية والارتقاء بالعنصر البشرى

كتب محمود عبد الراضي

حرصت حركة تنقلات الشرطة على الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة مع إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى لتولى القيادة مستقبلاً، وذلك من خلال توظيف الخبرات التراكمية والتخصصية ، وتفعيل دور العنصر النسائى بالوزارة من خلال تعيين قيادة نسائية برتبة لواء فى وظيفة مساعد وزير لقطاع حقوق الإنسان.

ودعمت حركة التنقلات مديريات الأمن بأفضل العناصر من الضباط المؤهلة فى كافة التخصصات للنهوض بالأعباء الأمنية بها والحفاظ على مستوى الآداء وتطويره ، فضلا عن الإرتقاء بمستوى كافة القطاعات والإدارات الخدمية لتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين، و الإستفادة بالضباط المؤهلين تدريبياً وفنياً فى مجال العمليات الأمنية والمعلوماتية وتحليل البيانات وإدارة الأزمات بقطاعات الوزارة النوعية والمتخصصة ، خاصةً فى مجال إدارة المدن الذكية وغرف العمليات الأمنية ومواكبة التوسع فى منظومة الطرق السريعة والمدن الجديدة.

وحرصت الحركة على تفعيل منظومة التحول الرقمى فى كافة القطاعات الأمنية لمواجهة التطور فى الجرائم المعلوماتية والسيبرانية وكافة أشكال الجريمة المستحدثة .

حرصت وزارة الداخلية على دعم عددا من المديريات بكوادر أمنية لمكافحة الجريمة، وضبط الشارع، وخلق حالة من الهدوء، ومن بينهم اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة.

ويتميز "راشد" بقدرته الكبيرة على تكفكيك الجرائم وكشف هوية مرتكبيها، فضلا عن شغفه في الجولات والعمل الميداني، ورغبته المستمرة في مكافحة الجريمة وخلق أجواء آمنة للمواطنين في العاصمة، خاصة لما يمتلكه من سجل أمني حافل بوزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن حركة تنقلات الشرطة السنوية، والتي جاءت لتطوير ركائز العمل لشرطى وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطنى.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة، وما تشهده قطاعات الوزارة من الإعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية وتوظيف القدرات والخبرات للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى.

وحرصت حركة التنقلات على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز ، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد الحاكمة تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والوظيفى ووصولاً لأعلى مُعدلات الأداء الشرطى المُحترف.



وشملت الحركة تعيين :

• لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام .

* لواء / خالد عبدالحميد السيد متولى – مساعد الوزير لقطاع الأمن .

* لواء / عصام محمد العزب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

* لواء / محمد صلاح محمد محمد – مساعد الوزير لمنطقة سيناء .

* لواء / مفيد محمد مفيد السيد – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

* لواء / طارق راشد محمد محفوظ – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .

* لواء / سامح قايد محمود الحميلى – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

* لواء / طارق محمد السعيد شعلان – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة.

* لواء / عبدالوهاب عبد الرحيم عبدالوهاب الشيخ – مساعد الوزير لقطاع الوثائق.

* لواء / منال عاطف فتح الله إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

* لواء / عمر حلمى محمد يوسف – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى .

* لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مدير أمن أسوان .

* لواء / حسن على عطيه محمود – مدير أمن الأسكندرية .

* لواء / صبرى صالح عزب إسماعيل – مدير أمن سوهاج .

* لواء / أمجد أنور ميساك هارون – مدير الإدارة العامة للمرور .

* لواء / محمد عبدالوهاب سليمان راضى – مدير أمن شمال سيناء .

* لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مدير أمن الدقهلية .

* لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن البحر الأحمر .

* لواء / عمرو رؤوف زكى عبدالرازق – مدير أمن الشرقية .

* لواء / عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص – مدير أمن القليوبية .

* لواء / حاتم محمد عبدالعزيز حداد – مدير أمن مطروح.

* لواء / مصطفى إبراهيم السيد أبو السعود – مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة .

* لواء / محمد عبدالله محمود عبدالله – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة.

* لواء / تامر حسن على الموافى– مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية.