حركة تنقلات الشرطة 2024.. تعرف على مواعيد تلقى الالتماسات

كتب محمود عبد الراضي

تفتح الجهات المعنية باب تلقي الالتماسات لعدة أيام عقب إعلان حركة تنقلات الشرطة رسميا أمس، حيث جرى العرف أن يجرى كل عام حركة تنقلات سنوية لرجال الشرطة في نهاية شهر يوليو، تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المتنوعة، وترقية وندب عددًا من القيادات الأمنية.

وشملت الحركة تعيين اللواء محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ، واللواء خالد عبدالحميد السيد متولى – مساعد الوزير لقطاع الأمن ، واللواء عصام محمد العزب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى ، واللواء محمد صلاح محمد محمد – مساعد الوزير لمنطقة سيناء ، واللواء مفيد محمد مفيد السيد – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، واللواء طارق راشد محمد محفوظ – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ، واللواء سامح قايد محمود الحميلى – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وشملت حركة التنقلات تعيين اللواء طارق محمد السعيد شعلان – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء عبدالوهاب عبد الرحيم عبدالوهاب الشيخ – مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء منال عاطف فتح الله إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمر حلمى محمد يوسف – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى ، واللواء محمد أبو الليل أمين محمد – مدير أمن أسوان .

وجاء بالحركة تعيين اللواء حسن على عطيه محمود – مدير أمن الأسكندرية ، واللواء صبرى صالح عزب إسماعيل – مدير أمن سوهاج ، واللواء أمجد أنور ميساك هارون – مدير الإدارة العامة للمرور ، واللواء محمد عبدالوهاب سليمان راضى – مدير أمن شمال سيناء ، واللواء حسام عبدالعزيز محمد محمود – مدير أمن الدقهلية ، واللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن البحر الأحمر ، واللواء عمرو رؤوف زكى عبدالرازق – مدير أمن الشرقية ، واللواء عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص – مدير أمن القليوبية ، واللواء حاتم محمد عبدالعزيز حداد – مدير أمن مطروح، واللواء مصطفى إبراهيم السيد أبو السعود – مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة ، واللواء محمد عبدالله محمود عبدالله – مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء تامر حسن على الموافى– مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية.