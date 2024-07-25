جولة لمحافظ بورسعيد على الميناء البرى لمتابعة العمل بعد تطبيق التعريفة الجديدة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من داخل الميناء البري بمحافظة بورسعيد، لانتظام العمل بداخله بعد تطبيق التعريفة الجديدة .

والتقى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالسائقين داخل الميناء البري، وأكد عليهم ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وفي سياق آخر، أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، في لقاء خاص مع "اليوم السابع"، أنه تم المرور على عدد كبير من محطات الوقود في كل الأحياء بالمحافظة، والتي تشهد هدوء وسير العمل بشكل طبيعي.

وأضاف "عوض"، أن محطة الوقود تتوافر بها كل المواد البترولية، والعمل يسير بشكل طبيعي منذ قرار تحريك الأسعار، لافتاً إلى أنه الكميات للوقود متوفرة، ويتم ضخ كميات أكبر في حالة تواجد لأعداد كبيرة من المصطافين.



جولة-ميدانية-لمحافظ-بورسعيد-على-الميناء-البري-لمتابعة-العمل-بعد-تطبيق-التعريفة-الجديدة-(1)



جولة-ميدانية-لمحافظ-بورسعيد-على-الميناء-البري-لمتابعة-العمل-بعد-تطبيق-التعريفة-الجديدة-(2)



جولة-ميدانية-لمحافظ-بورسعيد-على-الميناء-البري-لمتابعة-العمل-بعد-تطبيق-التعريفة-الجديدة-(3)



جولة-ميدانية-لمحافظ-بورسعيد-على-الميناء-البري-لمتابعة-العمل-بعد-تطبيق-التعريفة-الجديدة-(4)



جولة-ميدانية-لمحافظ-بورسعيد-على-الميناء-البري-لمتابعة-العمل-بعد-تطبيق-التعريفة-الجديدة-(5)