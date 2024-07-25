جامعة القناة تستعد للحصول على شهادة الأيزو في إجتماع تحضيرى مع القيادات الإدارية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن إدارة الجامعة تعمل بجد لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع إدارات الجامعة، مؤكداً أن تكثيف الإجتماعات التحضيرية تعد خطوة مهمة نحو الحصول على شهادة الأيزو، مما يعزز مكانة الجامعة ويؤكد التزامها بالتميز المؤسسي.

جاء ذلك بالتزامن مع عقد الإجتماع التحضيرى لزيارة الأيزو المنتظره، برئاسة شريف فاروق أمين عام الجامعة، وبإشراف الدكتور حمدى عطاالله مدير مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس، وبمشاركة المهندس عادل البير الأمين المساعد، وبحضور المديرين العموم بالجامعة.

تناول الإجتماع شرحًا لما تم تنفيذه في المراجعة الداخلية الجزئية التي أجريت في شهر نوفمبر الماضي، والمراجعة الكلية التي تمت خلال شهري يونيو ويوليو الجارى.

وأعرب شريف فاروق، أمين عام الجامعة، عن تقديره للجهود المبذولة، وقال: "الاجتماعات التحضيرية تساهم في تحسين الأداء الإداري والتغلب على السلبيات البسيطة التي ظهرت أثناء عملية المراجعة، نحن مستعدون لإستقبال الشركة المانحة والعمل بجد للحصول على شهادة الأيزو."

من جانبه، أوضح الدكتور حمدي كمال عطا الله، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، أن "الاجتماعات التحضيرية تأتي في إطار استعداد الإدارات لتكون في أفضل صورة لاستقبال الشركة المانحة التي ستقوم بعملية المراجعة الخارجية، مؤكداً على إلتزام الجميع بتطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين الأداء الإداري والمؤسسي بالجامعة.

يُذكر أن إجتماع مراجعة الإدارة سيعقد يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، وذلك استعدادًا لاستقبال زيارة المراجعة الخارجية من الشركة المانحة للإعتماد يوم الإثنين 12 أغسطس 2024.