توم توجندهات ثان شخصية تترشح لقيادة حزب المحافظين فى بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

أصبح توم توجندهات ثانى شخصية بارزة فى حزب المحافظين ببريطانيا يعلن ترشحه لقيادة الحزب، مما يشير إلى استعداده لترك المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل حماية حدود بريطانيا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إنبندنت البريطانية، فان توجنهات، وزير الأمن فى حكومة الظل المعارضة، والذى انضم إلى جيمس كليفرلى فى إعلان طموحاتهما لقيادة الحزب، أصر على أنه قادر على قيادة المحافظين إلى الانتصار فى الانتخابات العامة القادمة.

وفى الجولة الأولى من المقابلات منذ إعلان دخوله المنافسة، ردد توجندهات وصف رئيس الوزراء البريطانى السابق ريشى سوناك من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، محاولا التزام الخط الفاصيل بين جذب اليمينيين وعدم إخافة المحافظين الأكثر اعتدالا، وقال إنه سيكون مستعدا لمغادرة الاتفاقية إذا اعتقد أنها لم تعد تخدم مصالح الشعب البريطانى.

وردا على أسئلة حول أسباب ما حدث للمحافظين، رفض توجندهات انتقاد سوناك الذى قاد حزبه إلى أسوأ انتخابية له فى التاريخ. وبدلا من ذلك، قالى فى تصريحات لبى بى سى إن هناك حاجة للنظر فى كل ما حدث خلال السنوات الخمس الماضية والتأكد من إعادة التفكير فى الأجندة التى يدافعون عنها.

وبعد الضغط عليه مرارا وتكرارا بشأن الأخطاء التى حدثت، أجاب توجندهات قائلا إن الحزب فشل فى تحقيق ما وعد به بعد الانتخابات العامة فى 2019، مشيرا إلى العبء الضريبى المتصاعد وارتفاع الهجرة.



وبدأت مساء الأربعاء المعركة على مستقبل حزب المحافظين رسميا، مع فتح عملية الترشيح لقيادة الحزب خلف لريشى سوناك، الذى أعلن استقالته من القيادة بعد خسارة الانتخابات فى وقت سابق هذا الشهر.

وينظر إلى توجندهات على أنه معتدل داخل صفوف المحافظين، ويعتبر من المرشحين الأوفر حظا حتى الآن لأن صاحب اقل معدلات سلبية لدى الراى العام.