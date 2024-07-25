اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 08:24 م
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توافد المواطنين للاستمتاع بجمال شواطئ مدينة المنصورة الجديدة.. فيديو

الخميس، 25 يوليو 2024 08:16 م
توافد المواطنين للاستمتاع بجمال شواطئ مدينة المنصورة الجديدة.. فيديو شواطئ مدينة المنصورة الجديدة
الدقهلية- محمد الحبشي

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شهدت شواطئ مدينة المنصورة الجديدة، توافد المواطنين منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، للاستمتاع بأجواء الطقس المميزة داخل المدينة الذكية، إحدي مدن الجيل الرابع التى انشأتها الدولة المصرية مؤخرا من بين 14 مدينة ذكية علي مستوي الجمهورية، للتحول نحو الجمهورية الجديدة.

ورصد موقع وتليفزيون اليوم السابع، تواجد المواطنين بطول شواطئ المدينة الذكية حتي الساعات الأولي من دخول الليل، وتواجد المواطنين للاستمتاع بالأجواء الرائعة لحظة غروب الشمس.

ويتوافد المواطنون على شواطئ مدينة المنصورة الجديدة والتي تفتح شواطئها مجانا أمام المواطنين منذ اللحظات الأولي لإنشاء المدينة الذكية للاستمتاع بجمال ورعة المدينة وشواطئها والطقس المميز التي تتمتع به المدينة الذكية.

استمتاع المواطنين علي الكورنيش
استمتاع المواطنين علي الكورنيش

 

الري وتعامد الشمس علي الكورنيش
الري وتعامد الشمس علي الكورنيش

 

تواجد المواطنين علي شواطئ المنصورة الجديدة
تواجد المواطنين علي شواطئ المنصورة الجديدة

 

تواجد المواطنين
تواجد المواطنين

 

شواطئ المنصورة الجديدة تستقبل المواطنين
شواطئ المنصورة الجديدة تستقبل المواطنين

 

غروب الشمس علي شواطئ مدينة المنصورة الجديدة
غروب الشمس علي شواطئ مدينة المنصورة الجديدة

 

استمتاع المواطنين بأجواء مدينة المنصورة الجديدة
استمتاع المواطنين بأجواء مدينة المنصورة الجديدة

 

المواطنين بعد الخروج من المياه
المواطنين بعد الخروج من المياه

 

فرق الانقاذ علي شواطئ المنصورة الجديدة
فرق الإنقاذ علي شواطئ المنصورة الجديدة






الجمهورية الجديدة

المنصورة الجديدة

شواطئ المنصورة الجديدة

المدن الذكية

مدن الجيل الرابع

توافد المواطنين علي المنصورة الجديدة




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