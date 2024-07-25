تعريفة المواصلات الجديدة من مدينة الفيوم لمختلف القرى

الفيوم رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءاً من صباح اليوم الخميس 25 يوليو.

وتم رفع تعريفة الركوب من مدينة الفيوم الي قرية الغرق 7 جنيهات، ومن الفيوم الي قرية دفنو 3 جنيهات ونصف، والفيوم / العزب 3 جنيهات، والفيوم/ هوارة المقطع 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ اللاهون دمشقيه 5 جنيهات، والفيوم / دمو 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ العدوة 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ سيلا ومحطة سيلا 4 جنيهات ونصف، والفيوم/ الصالحية موسي باشا 13 جنيها ونصف، والفيوم/ منشأة دمو 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ دسيا 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ تلات 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ السنباط 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ قلهانة وعزبة قلمشاة 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ قلمشاة 4 جنيهات ونصف، والفيوم/ قصر الباسل 6 جنيهات، والفيوم/ أبجيج وعزبة سلطان 3 جنيهات، والفيوم/ اطسا 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ منيه الحيط 5 جنيهات، والفيوم/ أبو جندير 6 جنيهات، والفيوم/ الونايسة 7 جنيهات، والفيوم/ الحامولي 7 جنيهات، والفيوم / تطون 5 جنيهات ونصف، والفيوم/ سنرو 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ طبهار 4 جنيهات ونصف، والفيوم/ أبشواي 5 جنيهات، والفيوم/ الكعابي والإعلام 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ مطرطارس 4 جنيهات، والفيوم/ منشأة عبد الله والزاوية 3 جنيهات ونصف، والفيوم / بياهمو 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ سنهور 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ الفيوم الجديدة 5 جنيهات، والفيوم/ نقاليفة 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ سنورس 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ سرسنا والمقاتلة 4 جنيهات ونصف، والفيوم/ الدربي معصرة ضاوي 3 جنيهات ونصف، والفيوم/ طامية 5 جنيهات ونصف.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75 جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15 جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.5 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات.

ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ثلاثة أشهر، وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.