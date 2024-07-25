تعرف على نقطتى مسار رحلة العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط وأعمال تطويرهما

أسيوط – هيثم البدرى

تولي الدولة إهتماما كبيرا بإحياء مسار العائلة المقدسة الذي يعتبر أكبر المسارات الدينية في العالم ويصل طوله 3500 كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفي هذه النقاط نبين أهم نقطتين بمحافظة أسيوط ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة ومراحل التطوير للأديرة والمسار .

1- النقطة الأولي والأهم في محافظة أسيوط هي دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والتي مكثت يها العائلة المقدسة أطول مدة وبدأت منها رحلة العودة .

2- يقع دير السيدة العذراء بقرية درنكة بالجبل الغربي على مسافة 9 كم جنوب غرب مدينة أسيوط ويرتفع فوق سطح الأرض بنحو 120 مترًا ويضم الدير عدد من الكنائس أقدمها كنيسة السيدة العذراء المغارة الأثرية التي تعود إلى نحو 2500 سنة قبل الميلاد

3- رصف بعض الطرق المؤدية إلى دير العذراء بدرنكة والطرق المؤدية إلى دير المحرق بالقوصية

4- الانتهاء من أعمال التشجير على جانبي الطريق وفقًا لخطة التطويروالانتهاء من تطوير النقاط المحددة بالمدخل الرئيسي لطريق دير السيدة العذراء بدرنكه

5- الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتمهيد الطريق المؤدى للدير وأعمال التشجير ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية

6- تشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري وتشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالي وحضاري

7- تطوير قنطرة جسر الجبل الأثرية والتي تربط بين حي غرب مدينة أسيوط والطريق السياحي المؤدي لدير درنكة بمركز أسيوط حيث تم الانتهاء من تطوير القنطرة وانشاء سور من الجانبين

8- إضافة مساحات خضراء لإعطاء المكان شكل جمالي بالإضافة إلى تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلي العيون الأثرية وتشجير المنطقة المحيطة

9- النقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية والذي يعد من أهم المزارات الدينية في أسيوط والذي يقع بسفح جبل "قسقام" على بعد 12 كم غرب مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط في الكيلو 327 طريق (القاهرة - أسوان) ويعد من أهم المعالم السياحية والقبطية في مصر

10- يضم الدير "المحرق" ثان أقدم كنيسة في العالم بعد كنيسة بيت لحم في فلسطين ويقصده آلاف الزائرين من مصر والأجانب على مدى العام.

11-

12- مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعد مشروعًا قوميًا بإعتباره محورًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المناطق المحيطة بطول المسار وجذب استثمارات جديدة،

13- رحلة العائلة المقدسة يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية ويضاف لرصيد الانجازات التي حققتها الدولة على الصعيد الثقافي والحضاري

14- تقوم المحافظة بتدبيش الترعة المجاورة لطريق مير / الديرالمحرق بمعرفة إدارة مشروعات الري فضلاً عن إنشاء الحائط الساند على جانب الترعة لإنشاء مظهر حضاري بطول 4 كم

15- تمهد المحافظة لإنشاء كورنيش حضاري على طول مسار الطريق المؤدى إلى الدير المحرق من الطرق الزراعي أسيوط/القاهرة ومن ثم تطوير وإعادة هيكلة لهذا الطريق.