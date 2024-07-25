اليوم السابع
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ترامب يعلن عن إصدار كتاب جديد بعنوان "أنقذوا أمريكا"

الخميس، 25 يوليو 2024 07:25 م
ترامب يعلن عن إصدار كتاب جديد بعنوان "أنقذوا أمريكا" دونالد ترامب
محمد جمال

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أعلن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الخميس، عن إصدار كتاب جديد بعنوان "أنقذوا أمريكا"، وأكد ترامب فى كلمة على موقع Truth Social يسعدنى أن أعلن عن كتابى الجديد، "أنقذوا أمريكا".

وأضاف ترامب "كما يعلم الجميع، فإن أول حملتين، "رحلتنا معًا" و"رسائل إلى ترامب"، حققتا نجاحات مذهلة، وهذه هى الأفضل على الإطلاق، خاصة فى ضوء حقيقة أننا نعيش الآن فى أمة فاشلة، لكنها لن تستمر فى الفشل لفترة طويلة، سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قريبًا!"

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ترامب

ويتضمن الكتاب نفسه رؤية ترامب لسنواته الأربع كرئيس، ويوضح بشكل أكبر خططه لولاية ثانية، ويظهر على غلاف الكتاب صورة ترامب وهو يرفع قبضته فى الهواء بعد نجاته من محاولة اغتيال.







دونالد ترامب

أمريكا

الحزب الجمهورى

الحزب الديمقراطى

الانتخابات الأمريكية




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