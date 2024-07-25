تدمير 99.2% من التراث الثقافى بالقطاع.. البنك الدولى يكشف أرقام مفزعة عن غزة

كتب أحمد جمعة

كشف تقرير للبنك الدولي عن أرقام صادمة ومفزعة حول القطاعات التي تعرضت لأضرار في غزة خلال الشهر الأخير مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأشارت التقديرات الواردة في التقرير أن جميع القطاعات، باستثناء الزراعة، تعرضت لأكثر من 60 % من الضرر أو الدمار منذ بداية الصراع، وتأثرت الزراعة بنسبة تزيد عن 44 %، ويعد قطاع التراث الثقافي (99.2 % متأثرا) هو الأكثر تأثرا حاليا، يليه قطاع التعليم (94.5 % متأثرا)، وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انخفضت بنسبة -2.2%، وهى أحد القطاعات القليلة التي تم الإبلاغ عن حدوث إصلاحات فيها.

ونشر البنك الدولي في بيانه المطول جدول يتضمن التأثير الحالي من حيث الأضرار والدمار على حسب كل قطاع في غزة فقد بلغت نسبة التأثير المبلغ عنها سابقًا في قطاع الصحة 93.3% في 20 مايو2024، حيث تعرضت أربعة أصول إضافية للتلف أو التدمير، ويؤدي هذا إلى تأثير إجمالي حالي قدره 93.8 %على قطاع الصحة في غزة.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن 62% من المباني السكنية ونحو 64% من الوحدات السكنية (~300,000) تعرضت لأضرار جزئية أو مدمرة، يمثل أ +0.01% زيادة في الضرر عن تقرير شهر مايو، مشيرا إلى أن أكثر من 1.3 مليون فلسطيني بلا منازل، ونزوح 1.7 مليون فلسطيني داخليا معظمهم يلجأون إلى مرافق الأونروا بما في ذلك المدارس.

وأوضح التقرير أن مدينة دير البلح سجلت 29 % (171 حادثة) من الأضرار التي لحقت بالمساكن التي أبلغت عنها وسائل الإعلام في الفترة ما بين 20 مايو و23 يونيو 2024، تليها وسط غزة بنسبة 28 % (166 حادثة) ورفح بنسبة 27 % (163 حادثة)، لافتا إلى أن الرصد الإعلامي في الفترة ما بين 20 مايو و23 يونيو 2024، كان هناك على الأقل الإبلاغ عن 597 حادثة لأضرار في المساكن، بمتوسط 17 حادثة تدمير مساكن يوميا.

أما في قطاع الطاقة، أشار التقرير إلى تضرر أكثر من 62 (62.4%) من خطوط التغذية تضررت أو دمرت، مؤكدة تعطل خطوط التغذية خلال الفترة من مايو حتى يونيو، كما كانت منذ بداية الصراع. ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أنه بعد ضغوط من الحلفاء الغربيين، تخطط إسرائيل لتزويد الكهرباء مباشرة إلى إحدى محطات تحلية المياه الرئيسية في وسط غزة.

وعن النظافة، أوضح التقرير تعرض أكثر من 84 % من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تم تقييمها للأضرار أو للتدمير، أ +19.8% زيادة عن تقرير مايو، تعرض 81 أصلًا لأضرار، بما في ذلك 27 بئرًا للمياه، و19 محطة لضخ مياه الصرف الصحي، و13 خزانًا للمياه، و12 محطة لتحلية المياه قليلة الملوحة، وثمانية أحواض لمياه الأمطار، ومحطتين لضخ مياه الأمطار. موضحا أن المحافظات التي شهدت أكبر الزيادات في الأضرار تشمل خان يونس (32 أصلا) وشمال غزة (22 أصلا)، تليها رفح الفلسطينية (11 أصلا) وغزة (11 أصلا).